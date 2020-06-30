İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılması - Son Dakika

İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılması

Marmara Üniversitesi, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin mağdur olmaması için garantör üniversite olarak gerekli çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Marmara Üniversitesi, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin mağdur olmaması için garantör üniversite olarak gerekli çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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Marmara Üniversitesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), 25 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında, İstanbul Şehir Üniversitesinin gelir açığını karşılama kabiliyeti bulunmadığı için eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin Cumhurbaşkanlığı makamına arz ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığının bugünkü 2708 sayılı kararıyla İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırıldığı anımsatılarak, şöyle devam edildi:

"Öğrencilerimizin mağdur olmaması için garantör üniversite olarak gerekli çalışmalarımız devam etmektedir. YÖK'ün belirleyeceği usul ve esaslar, uygulamalar için yapacağı yönlendirmeler, alacağı tedbirler ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yönelik talimatları doğrultusunda çalışmalarımız birkaç gün içerisinde tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."

YÖK'ün açıklaması

YÖK'ten yapılan açıklamada, 25 Haziran'daki Genel Kurul Toplantısında, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesinin, "gelir açığını karşılama kabiliyetinin bulunmadığı, personel maaşlarının ödenemediği, faaliyetin geçici olarak durdurulması sürecinin uzamasının öğrenci, akademik, idari personel ile kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının mağduriyetini arttıracağına ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğine" dair tespitlerinin onanmasının ardından Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldığı belirtilmişti.

YÖK, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine dün olduğu gibi bundan sonra da en uygun şartlarda devam etmeleri için gerekli her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağını kaydetmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:19 Kaynak: AA

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