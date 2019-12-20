İstanbul Şehir Üniversitesinin idaresinin Marmara Üniversitesine devredilmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Şehir Üniversitesinin idaresinin Marmara Üniversitesine devredilmesi - Son Dakika

İstanbul Şehir Üniversitesinin idaresinin Marmara Üniversitesine devredilmesi

6 saat önce

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin haklarının, Marmara Üniversitesinin garantörlüğü altında olduğunu, öğrencilerin herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınacağını bildirdi.

İstanbul Şehir Üniversitesinin idaresinin Marmara Üniversitesine devredilmesi, System.String[]

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin haklarının, Marmara Üniversitesinin garantörlüğü altında olduğunu, öğrencilerin herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınacağını bildirdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Genel Kurulunun 19 Aralık Perşembe günkü toplantısında, Yükseköğretim Denetleme Kurulunun 17 Aralık 2019 tarihli inceleme raporu ve 18 Aralık 2019 tarihli kararı değerlendirildiğinde, İstanbul Şehir Üniversitesinin mevcut mali durumu itibarıyla eğitim-öğretim faaliyetinin sürdürülemeyeceği, öğrencilerin ve akademik ve idari personelinin mağduriyetinin büyüyeceği ve eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamasının kaçınılmaz hale geleceği anlaşıldığından, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devrine karar verildiği hatırlatıldı.

Marmara Üniversitesinin garantörlük ve hukuki sorumluluğunun bir gereği olarak, İstanbul Şehir Üniversitesindeki eğitim-öğretim ve akademik faaliyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürüteceği belirtilen açıklamada, "İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin hakları Marmara Üniversitesinin garantörlüğü altındadır. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınacağı hususunu başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere bütün kamuoyuna saygılarımızla duyururuz." ifadesi kullanıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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