Kocaeli 'nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı'ndaki Tersane Komutanlığı'nda yaşanan kaza sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Enes Bıyık'ın cenazesi helallik için Sultanbeyli'deki evine getirildi. Şehidin annesi Safiye Bıyık, babası Fikri Bıyık ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Edilen dualar ve helallik istenmesinin ardından şehidin cenazesi tören için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ŞEHİT ENES BIYIK İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI - Son Dakika

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