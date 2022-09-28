İSTANBUL-ŞEHİT ENES BIYIK İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ŞEHİT ENES BIYIK İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

28.09.2022 21:25
İSTANBUL-ŞEHİT ENES BIYIK İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

KOCAELİ'de Donanma Komutanlığı içerisinde yaşanan kazada şehit olan Sözleşmeli Er Enes Bıyık için evinin önünde helallik alındı.

KOCAELİ'de Donanma Komutanlığı içerisinde yaşanan kazada şehit olan Sözleşmeli Er Enes Bıyık için evinin önünde helallik alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı'ndaki Tersane Komutanlığı'nda yaşanan kaza sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Enes Bıyık'ın cenazesi helallik için Sultanbeyli'deki evine getirildi. Şehidin annesi Safiye Bıyık, babası Fikri Bıyık ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Edilen dualar ve helallik istenmesinin ardından şehidin cenazesi tören için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'ne götürüldü.

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Kaynak: DHA

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞEHİT ENES BIYIK İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI - Son Dakika

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