Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik için Pendik 'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenlendi. Törende şehidin babası Bayram Kemik ve annesi Kübra Kemik taziyeleri kabul etti. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş , 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni , İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş , Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen töreninin ardından şehidin cenazesi cenaze aracına konularak, defnedilmek üzere Pendik Koca Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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