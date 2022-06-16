Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı

16.06.2022 19:04
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı

IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı.

IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenlendi. Törende şehidin babası Bayram Kemik ve annesi Kübra Kemik taziyeleri kabul etti. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen töreninin ardından şehidin cenazesi cenaze aracına konularak, defnedilmek üzere Pendik Koca Mezarlığı'na götürüldü.


Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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