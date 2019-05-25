Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

İSTANBUL-ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

13 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHAFatih'te trafik kazasında şehit olan polis memuru Mustafa Kartal için 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenleniyor.

İSTANBUL-ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1), System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA
Fatih'te  trafik kazasında şehit olan polis memuru Mustafa Kartal  için 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenleniyor. Törende şehit polisin ailesi taziyeleri kabul ederken, törene İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'da katılıyor.

Görüntü Dökümü:
-------------------------
-Cenazenin camiye getirilmesi
-Meslektaşları ve cenazeye gelenlerden görüntü
-Ailenin görüntüsü
-Oğlunun montunu giyen babanın görüntüsü
-Taziyeleri kabul etmesi
-İstanbul  Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın gelmesi
-Aileye taziyede bulunması
-Genel ve detay görünütler


Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:28 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Tarih Verip Duyurdu! İstanbul'a İki Yeni Metro Geliyor Seçmen Hangi Adayı Mağdur Görüyor? Son Ankette Belli Oldu Marmara'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin İftarına Katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:52:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]