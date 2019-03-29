Son Dakika Haberleri: İstanbul- Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İçin Anma Töreni

İstanbul- Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İçin Anma Töreni

2 saat önce

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilişinin 4. yılında Çağlayan Adliyesi'ndeki törenle anıldı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilişinin 4. yılında Çağlayan Adliyesi'ndeki törenle anıldı. Şehit savcı için adliyede düzenlenen törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:50 Kaynak: DHA

İstanbul, Mehmet Selim Kiraz, Güncel
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