Son dakika haberi: Şehit Sercan Baş helallik için baba evine getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şehit Sercan Baş helallik için baba evine getirildi

23.06.2022 11:04
Son dakika haberi: Şehit Sercan Baş helallik için baba evine getirildi

Gelen son dakika haberine göre Kilit Operasyonu'nda teröristlerin açtığı taciz ateşiyle şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Kağıthane'deki baba ocağına getirilerek helallik istendi.

PENÇE - Kilit Operasyonu'nda teröristlerin açtığı taciz ateşiyle şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Kağıthane'deki baba ocağına getirilerek helallik istendi.

Pençe- Kilit Operasyonu'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş (26) teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucunda 21 Haziran'da  şehit oldu. Şirintepe Mahallesi'ndeki şehit evinin bulunduğu sokağa  dün Türk bayrağı asıldı, sokakta taziye çadırı kuruldu. Bugünde sabahın erken saatinde şehitin Kağıthane Şirintepe Mahallesi'ndeki baba ocağında Kuran-ı Kerim okundu. Çok sayıda kişi Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın baba ocağının bulunduğu Gümüşhane Caddesi'nde toplandı. Şehitin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı sabah saatlerinde Kağıthane'deki baba ocağına getirildi, helallik alındı. Şehit yakınları, şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı başında gözyaşı döktü. Şehit Sercan Baş'ın cenazesi  Ataköy 5. Kısım Cami'sinde götürüldü. Öğle vakti kılınacak namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.


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Kaynak: DHA

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şehit Sercan Baş helallik için baba evine getirildi - Son Dakika

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