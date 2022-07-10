Selle mücadele edilirken İmamoğlu'nun tatilde olması Fox Tv sunucusunu da rahatsız etti: İstanbullular keyifli bir bayram geçirmiyor

16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağmur hayatı felç etti. Esenyurt, Silivri ve Sarıyer gibi pek çok ilçede onlarca ev ve iş yerini su bastı. Kent genelinde 797 su baskını ihbarı gelirken, ekipler ise su altında kalan evlerden önce vatandaşları, ardından da biriken suları tahliye etmek için gün boyu çalışmalarına devam etti.

"AİLEMLE İL DIŞINDAYDIM"

Yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun il dışında tatil yaptığını iddia etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, bu iddiaları doğruladı. İmamoğlu, "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıra dışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır. Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı.

"O PARALAR BOŞA HARCANMIŞ"

İmamoğlu'nun İstanbul'un sel felaketiyle boğuştuğu günde il dışında olması pek çok vatandaş tarafından eleştirilirken bir eleştiri de muhalif yayınlarıyla bilinen Fox Tv'den geldi. Fox Tv Ana Haber Sunucusu Burak Birsen, İmamoğlu'nun altyapı çalışmalarını ve il dışında tatilde olmasını eleştirdi. "İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözeceğiz demiştiniz. Gerçekten çözdünüz mü?" diyen Birsen, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi su taşkını sorunlarını çözmek için 10 milyar 600 milyon lira yatırım yaptı. Yazık günah o paralar boşa harcanmış." dedi.

"İSTANBUL'DA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDUM İNANMADIM"

Sözlerini sürdüren Birsen şöyle konuştu: Sayın İmamoğlu, siz huzurlusunuz belli ki. İstanbul'da değilsiniz, şu an tatil yapıyorsunuz, keyfiniz yerinde. Ama inanın İstanbullular keyifli bir bayram geçirmiyor. Sizin, görevinizin başında olmanız gerekiyor ama yoksunuz. Şunu merak ettik, kimsenin hakkını yemeyelim, istihbarat şefimiz Fersun Yelken'e sordum, 'Acaba Ekrem Bey nerede?' Çünkü İstanbul'da olduğunu düşünüyordum ben de, inanmadım ilk başta. Yardımcısı, İmamoğlu'nun şehir dışında olduğunu söyledi.

"ESKİDEN DE SEL FELAKETİ YAŞANIRKEN BODRUM'DA TATİLDEYDİ"

Yani Ekrem Bey, ailesiyle beraber tatildeymiş, eskiden yaptığı gibi. Eskiden de sel felaketi yaşanırken Bodrum'da tatildeydi, depremzedeleri ziyaret ettikten sonra kayak tatiline gitmişti, karla mücadele edilirken büyükelçilerle görüşmeye gitmişti. Bunları yapmamak lazım." ifadelerini kullandı.