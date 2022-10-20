Son dakika haberi... İSTANBUL-SELVİ KILIÇDAROĞLU YARALI MADENCİLERİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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Son dakika haberi... İSTANBUL-SELVİ KILIÇDAROĞLU YARALI MADENCİLERİ ZİYARET ETTİ

20.10.2022 23:02

Gelen son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki yaralı madencileri ziyaret ettiCumhuriyet Halk Parti'si Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi olan yaralı madencileri...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki yaralı madencileri ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Parti'si Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi olan yaralı madencileri ve yakınlarını ziyaret etti. Selvi Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. Yaralıların aileleriyle görüşen Kılıçdaroğlu "Ziyaret ettiğimiz yaralıların bir an önce aramıza dönmesini istiyoruz. Çok üzüldük. Hala üzüntümüz geçmiş değil. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Şehir Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İSTANBUL-SELVİ KILIÇDAROĞLU YARALI MADENCİLERİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

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