Son Dakika Haberleri: İstanbul semaları kızıla büründü
Son Dakika Güncel İstanbul semaları kızıla büründü

İstanbul semaları kızıla büründü

4 dakika önce

Gün batımında kızıla bürünen İstanbul semalarına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ışıklandırılması eşlik edince ortaya masalsı görüntüler çıktı.

İstanbul semaları kızıla büründü, System.String[]

Gün batımında kızıla bürünen İstanbul semalarına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ışıklandırılması eşlik edince ortaya masalsı görüntüler çıktı.

İstanbul'un en önemli simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gün batımında kırmızı ışıklar ile aydınlatıldı. Gün batımı ile İstanbul semaları kızıla bürünürken, köprünün de kırmızı ışıklarla manzaraya eşlik etmesi kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Havadan çekilen görüntülerde köprünün kırmızı ışıklar ile aydınlatılırken üzerinden geçen araçların da sarı ışıkları manzarayı süsledi. Bulutlar ise gün batımını süsleyerek manzaraya masalsı bir görüntü kattı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:15 Kaynak: İHA
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