İstanbul Semalarında Büyüleyen Manzara 1
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Haber-Kamera: Ersan SAN - Hüseyin COŞKUN - Onur MERİÇ - İstanbul DHAİstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı.
Haber-Kamera: Ersan SAN - Hüseyin COŞKUN - Onur MERİÇ - İstanbul DHA
İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı. Oluşan manzara İstanbulluları heyecanlandırdı. İlginç manzarayı görenler telefonlarına sarıldı. İstanbul semalarında büyüleyen manzara drone ile de görüntülendi
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:26 Kaynak: DHA
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