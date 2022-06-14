İstanbul semalarında büyüleyici görüntüler! "Süper Ay" tarihi yarımadayla buluştu

Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için yerküreye mesafesi yıl içinde değişiyor.

Dünya'ya en yakın olduğu zaman Ay dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana gelir.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yılda üç ya da dört Süper Ay olayının gerçekleştiğini belirtiyor.

Kuzey yarımkürede bu dönem bol miktarda çiçek açtığı için Amerikan Kızılderililerinin bu gökyüzü olayına "Çiçek Ay'ı" adı verdiği belirtiliyor.

Mısır ekim ayı, süt ayı ve Budistlerin Vesak festival ayı isimleriyle de anılıyor.

Süper Ay normal aydan yüzde 7 ila 15 daha parlak görünüyor.

Işık kirliliği olmayan yerlerde en iyi gözlenebileceği belirtiliyor. Kaynak :AA