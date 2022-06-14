İstanbul semalarında büyüleyici görüntüler! "Süper Ay" tarihi yarımadayla buluştu - Son Dakika
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İstanbul semalarında büyüleyici görüntüler! "Süper Ay" tarihi yarımadayla buluştu

14.06.2022 10:11

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu "Süper Ay" İstanbul'da büyüleyici görüntüler oluşturdu.

Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için yerküreye mesafesi yıl içinde değişiyor.

Dün gece İstanbul semaları! 'Süper Ay' tarihi yarımadayla buluştu

Dünya'ya en yakın olduğu zaman Ay dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana gelir.

Dün gece İstanbul semaları! 'Süper Ay' tarihi yarımadayla buluştu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yılda üç ya da dört Süper Ay olayının gerçekleştiğini belirtiyor.

Dün gece İstanbul semaları! 'Süper Ay' tarihi yarımadayla buluştu

Kuzey yarımkürede bu dönem bol miktarda çiçek açtığı için Amerikan Kızılderililerinin bu gökyüzü olayına "Çiçek Ay'ı" adı verdiği belirtiliyor.

Dün gece İstanbul semaları! 'Süper Ay' tarihi yarımadayla buluştu

Mısır ekim ayı, süt ayı ve Budistlerin Vesak festival ayı isimleriyle de anılıyor.

Dün gece İstanbul semaları! 'Süper Ay' tarihi yarımadayla buluştu

Süper Ay normal aydan yüzde 7 ila 15 daha parlak görünüyor.

Dün gece İstanbul semaları! 'Süper Ay' tarihi yarımadayla buluştu

Işık kirliliği olmayan yerlerde en iyi gözlenebileceği belirtiliyor. Kaynak :AA

Dün gece İstanbul semaları! 'Süper Ay' tarihi yarımadayla buluştu
Dün gece İstanbul semaları! 'Süper Ay' tarihi yarımadayla buluştu
Dün gece İstanbul semaları! 'Süper Ay' tarihi yarımadayla buluştu
Dün gece İstanbul semaları! 'Süper Ay' tarihi yarımadayla buluştu
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Son Dakika Yaşam İstanbul semalarında büyüleyici görüntüler! 'Süper Ay' tarihi yarımadayla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul semalarında büyüleyici görüntüler! "Süper Ay" tarihi yarımadayla buluştu - Son Dakika
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