İstanbul semalarında görülen ışık hüzmesi sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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İstanbul semalarında görülen ışık hüzmesi sosyal medyada gündem oldu

24.07.2022 00:01
İstanbul semalarında görülen ışık hüzmesi sosyal medyada gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde ışık hüzmesi görüldü.

İstanbul'da gökyüzünde ışık hüzmesi görüldü.

İstanbul semalarında saat 22.05 sıralarında gökyüzünde tek sıra halindeki ışık hüzmesini görenler, bu anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerin sosyal medyada sıkça paylaşılmasının ardından bunun meteor yağmuru olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Öte yandan, SpaceX Starlink sitesinde, Elon Musk'a ait Starlink uydularının saat 22.00 sıralarında İstanbul üzerindeki koordinatlardan geçmiş olduğu fark edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul semalarında görülen ışık hüzmesi sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul semalarında görülen ışık hüzmesi sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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