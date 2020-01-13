İstanbul semalarında gün batımı hayran bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul semalarında gün batımı hayran bıraktı - Son Dakika

İstanbul semalarında gün batımı hayran bıraktı

18 dakika önce

Gün batarken kızıla bürünen İstanbul semaları havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Gün batarken kızıla bürünen İstanbul semaları havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Haliç civarında havadan çekilen gün batımı kendine hayran bıraktı. Kırmızı, mavi ve sarı tonlarının birbiriyle ahenkle dansı, izleyenleri büyüledi. Güneşin batmasıyla kızıllaşan gökyüzü eşsiz manzaralar oluşmasına neden oldu. Gün batımına trafikten dolayı binlerce aracın oluşturduğu ışıklar eşlik etti. Marmara denizi büyük bir kısmı ise, gökyüzünün kızılına bürünmesi havadan çekilen görüntülere yansıdı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

İstanbul semalarında gün batımı hayran bıraktı

İstanbul, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:25 Kaynak: İHA
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