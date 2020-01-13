İstanbul semalarında gün batımı hayran bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul semalarında gün batımı hayran bıraktı - Son Dakika

İstanbul semalarında gün batımı hayran bıraktı

6 saat önce

Gün batarken kızıla bürünen İstanbul semaları havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Gün batarken kızıla bürünen İstanbul semaları havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Haliç civarında havadan çekilen gün batımı kendine hayran bıraktı. Kırmızı, mavi ve sarı tonlarının birbiriyle ahenkle dansı, izleyenleri büyüledi. Güneşin batmasıyla kızıllaşan gökyüzü eşsiz manzaralar oluşmasına neden oldu. Gün batımına trafikten dolayı binlerce aracın oluşturduğu ışıklar eşlik etti. Marmara denizi büyük bir kısmı ise, gökyüzünün kızılına bürünmesi havadan çekilen görüntülere yansıdı.

(İHA)

İstanbul semalarında gün batımı hayran bıraktı

İstanbul, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark 11 puan
Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak İBB Meclisi'nde gergin anlar! AK Partili meclis üyesi, İYİ Partili ismin üzerine yürüdü İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı

Son Dakika Haberleri
19:08 Marmaris'teki kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü - Son Dakika
19:08 Tokat kavgayı ayırırken öldürülen liseli ahmet'in sınıfında hüzün - Son Dakika
19:08 Bursa'daki emekli vatandaş, her sabah gönüllü olarak sokakları temizliyor - Son Dakika
19:08 İşlediği cinayetin ardından intihar eden kişi, iki kardeşi de öldürmüş - Son Dakika
19:08 Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısını yaptı - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 19:11:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul semalarında gün batımı hayran bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]