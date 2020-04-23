İSTANBUL SEMALARINDA KIRMIZI-BEYAZ RENKLİ BALONLAR - Son Dakika

KORONAVİRÜS önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde kutlandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İstanbul genelinde belirlediği 100 okulda saat 13.00'te eşzamanlı olarak TBMM'nin 100. açılış yıldönümünü simgeleyen 100 adet kırmızı ve beyaz renkli balonlar gökyüzünü bırakıldı. Bu okullar arasında bulunan Gaziosmanpaşa Yıldıztabya İlkokulu'nda da balonlar gökyüzüne yükseldi.Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, etkinlik öncesi "23 Nisan Egemenlik ve çocuk bayramımız, meclisimizin açılışının 100 yılına denk gelmekte. Bu günler bizim coşku ile kutladığımız bayramlarımız. Bu sene evlerde kalmamız gerekiyor . okullarda çaldığımız müziklerle, bakanlığımızın belirlediği 100. Yıl Marşı ile birlikte balonlarımızı havaya uçurarak etkinliğimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

- İstanbul