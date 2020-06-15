İstanbul semalarında martıların eşsiz dansı - Son Dakika

Galata Köprüsü'nde martıların eşsiz dansı görüntülendi. Danslarıyla kendilerine hayran bırakan martıları gören vatandaşlar cep telefonları ile o anları kaydetti.

İstanbul'un sembol mekanlarından biri olan Galata Köprüsü, normalleşme ile birlikte hafta sonunu fırsat bilen vatandaşların uğrak noktası oldu. Soluğu Galata Köprüsü'nde alan vatandaş balık tutmayı da ihmal etmedi. Martıların eşsiz dansı ise görenleri adeta kendine hayran bıraktı. Çevredeki vatandaşlar da o anları cep telefonu ile kaydetti. Martıların eşsiz dansının arkasında Galata Kulesi'nin görünmesi ise görsel bir şölen oluşturdu.

Yaşanan bu anlar havadan görüntülendi.

(İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)