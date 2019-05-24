Son Dakika Haberleri: İstanbul semalarını şimşekler aydınlattı

İstanbul semalarını şimşekler aydınlattı

3 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da dün gece etkili olan sağanak yağış sonrası Büyükçekmece semalarında şimşeklerin gökyüzündeki ahengi kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da dün gece etkili olan sağanak yağış sonrası Büyükçekmece semalarında şimşeklerin gökyüzündeki ahengi kameralara yansıdı. İstanbul'da Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak yağış dün gece etkili oldu. Büyükçekmece Mimar Sinan Merkez Mahallesi'nde yağış öncesi etkili şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Ardı ardına çakan şimşekler nedeniyle kent genelinde gece adeta gündüz oldu. Uzun süre boyunca etkili olan şimşekler şehrin birçok noktasında görüldü. Karanlık gökyüzünü adeta gündüze çeviren şimşekler kameralara yansıdı.
(Doğan Can Cesur/İHA)
İstanbul semalarını şimşekler aydınlattı
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:30 Kaynak: İHA
Mimar Sinan, Büyükçekmece, İstanbul, Güncel
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