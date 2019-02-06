İstanbul Semiha Yıldırım'dan Beşiz Bebeklere Ziyaret

Haber Gülseli KENARLI İstanbul DHABinali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, beşiz bebekleri olan Sibel-Kerem Ödemiş çiftini İstanbul Orhangazi Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Haber Gülseli KENARLI İstanbul DHA



Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, beşiz bebekleri olan Sibel-Kerem Ödemiş çiftini İstanbul Orhangazi Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.



3 yıl önce evlenen Sibel ve Kerem Ödemiş çiftinin, geçtiğimiz Kasım ayında beşiz bebekleri dünyaya gelmişti.



Aileyi Orhangazi'deki evlerinde ziyaret eden Semiha Yıldırım, anne Sibel Ödemiş ile bebeklerin sağlık durumları, beslenmeleri, uyku düzenleri hakkında sohbet etti. Yıldırım, aileye Bebeklerinizi, sağlıkla sıhhatle büyütün dedi.



Kerim, Beytullah, Ebrar, Erva ve Eylül'e sağlıklı bir ömür dileyen Yıldırım, vatana millete hayırlı birer evlat olmaları temennisinde bulundu. Yıldırım, kendilerinin de 3 çocuklarının olduğunu, şimdi 6 torunlarının olduğunu ve torun sevgisinin bambaşka olduğunu söyledi. Yıldırım, çifte Rabbim size de torun sevgisi tatmayı nasip etsin inşallah dedi.



Anne Sibel Ödemiş prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerin sağlık durumlarının çok iyi olduğunu söyledi.



Sibel Ödemiş, beşiz bebek sahibi olmasının güzel bir duygu olduğunu anlatarak, Rabbim isteyen herkese versin. Çok güzel bir duygu şeklinde konuştu.



Aileyi ziyaret eden Semiha Yıldırım'a mahalle sakinleri de büyük ilgi gösterdi. Semiha Yıldırım'a ziyaretinde Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin'in eşi Çiğdem Keskin eşlik etti. Ayrıca, bebekler Türkiye'de dördüncü defa dünyaya gelen beşiz bebekler.

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