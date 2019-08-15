Son Dakika Haberleri: İstanbul serinleyecek
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İstanbul serinleyecek

1 saat önce

Bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bırakarak İstanbul'u serinletecek.

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Bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bırakarak İstanbul'u serinletecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye bugünden itibaren yağışlı sistemin etkisine girdi.
Yarın, Marmara Bölgesi, Karadeniz, iç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay ve Adana çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yurdun diğer kesimlerinde ise hava parçalı az bulutlu olacak.
Kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yağışlı havanın etkisiyle yarından itibaren kuzey ve iç kesimlerde azalmaya başlayacak.
Yağışın etkisiyle sıcaklıklar düşecek
Dün gece ve sabah bazı bölgelerde yağış görülen İstanbul ve çevresinde ise bulutlu hava etkisini sürdürecek. Yarın ve cumartesi günü, sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği kentte, hava sıcaklıkları ise 2 ila 4 derece düşerek mevsim normallerinde seyredecek.
Sıcaklıkların cuma ve cumartesi 28, pazar günü de 29 derece civarında seyretmesi beklenirken, yağışlı hava Karadeniz'e geçecek. İstanbul'da pazar günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu, Karadeniz, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:41 Kaynak: AA
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