Sevgililer Günü nedeniyle el ele koştular - Son Dakika

SEVGİLİLER Günü nedeniyle Avcılar'da çiftler koşusu düzenlendi.150 çiftin katıldığı yarışta bazı çiftler bitiş çizgisini ele ele geçerken, bir baba yarışa yürüme engelli kızı ile katıldı.

Avcılar Belediyesi tarafından sahilde düzenlenen çiftler koşusu soğuk havaya rağmen ilgi gördü. Katılımcıların üşümemesi için varillerde odun ve tahta yakılırken, ayrıca çay ve poğaça ikram edildi. Yarışa iddialı çiftler koşudan yaklaşık bir saat öncesinden antrenman başladı. Bir bölümü grup halinde gelen aralarında yaşlı ve gençlerin de bulunduğu yarışmacılar kayıt işlemlerinin ardından 8 kilometrelik mesafeyi kat etti. Belediye Başkanı Turan Hançerli de eşi ile birlikte koştu. Çiftler koşusuna sevgili olmadıkları halde gelenler de oldu. Yaşar Bıçakçı, yürüme engelli kızı Işıl Duygu ile birlikte parkurda yarıştı. Yarışa katılanlara günün anısına madalya, dereceye girenlere ise kupa verildi.