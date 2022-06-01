İSTANBUL ? SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLEN RUBATO'NUN SOLİSTİ DAVASINDA KARAR - Son Dakika
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İSTANBUL ? SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLEN RUBATO'NUN SOLİSTİ DAVASINDA KARAR

01.06.2022 23:23

? ÜSKÜDAR'da 2020 yılında kız arkadaşı B.Y.?ye karşı 7 suç işlediği iddiasıyla 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen RUBATO'nun solisti Özer Arkun'un davasında karar çıktı.

? ÜSKÜDAR'da 2020 yılında kız arkadaşı B.Y.?ye karşı 7 suç işlediği iddiasıyla 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen RUBATO'nun solisti Özer Arkun'un davasında karar çıktı. Mahkeme, 2 suçtan Arkun'u toplamda 15 bin 750 lira adli para cezasına çarptırırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi. Arkun, müşteki B.Y.?nin beyanlarının haricinde dava dosyasında somut delillerin olmadığı gerekçesiyle 5 suçtan ayrı ayrı beraat etti.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Özer Arkun ve müşteki B.Y. katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrar etti. Taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme davayı karara bağladı.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI

Mahkeme heyeti, sanık Özer Arkun'un Kasten basit yaralama suçundan 10 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet sanığın mahkemedeki davranışlarını dikkate alarak adli para cezasıyla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Heyet, Hakaret suçundan sanığın 5 bin 250 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve bu ceza için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

MÜŞTEKİNİN BEYANLARI DIŞINDA SOMUT DELİL YOK

Mahkeme, müşteki B.Y.?nin beyanlarının haricinde dava dosyasında somut delillerin olmadığını gerekçe göstererek sanık Özer Arkun'un üzerine atılı Nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Basit Cinsel saldırı, Nitelikli yağma, Tehdit ve Şantaj suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verdi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, B. Y. ile Özer Arkun'un 2019 yılı temmuz ayından itibaren arkadaş oldukları, 2020 mart ayında evlilik kararı alıp birlikte yaşamaya başladıkları anlatılıyor.

Özer Arkun ile B.Y.'nin 4 Mayıs 2020'de evlilik meselesi nedeniyle tartıştıkları, Arkun'un genç kadına sinkaflı küfürler ederek, yüzüne su dolu bardağı fırlattığı savunulan iddianamede, burnunun kanamasına neden olduğu, cep telefonu ve bilgisayarını kullanmasına engel olduğu, zorla öpmeye çalıştığı savunuluyor.

İddianamede Özer Arkun'un nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla kasten yaralama, tehdit, şantaj, hakaret, nitelikli yağma ve basit cinsel saldırı suçlarından 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İSTANBUL ? SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLEN RUBATO'NUN SOLİSTİ DAVASINDA KARAR
İSTANBUL ? SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLEN RUBATO'NUN SOLİSTİ DAVASINDA KARAR
İSTANBUL ? SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLEN RUBATO'NUN SOLİSTİ DAVASINDA KARAR
İSTANBUL ? SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLEN RUBATO'NUN SOLİSTİ DAVASINDA KARAR

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Kaynak: DHA

Evlilik, Saldırı, Hakaret, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL ? SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLEN RUBATO'NUN SOLİSTİ DAVASINDA KARAR - Son Dakika
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