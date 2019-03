Şeymanur Tekin'in anne karnındayken yanlış iğne tedavisi sonucu bacakları zarar gördü. Erzurum 'da yaşayan 22 yaşındaki Şeymanur'un sosyal medyadaki yardım çığlığına Haluk Levent 'in bir şakanın ardından başlattığı AHBAP adlı platformun üyeleri destek verdi.Şeymanur Tekin 22 yıldır özlem duyduğu ilk adımlarını Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi 'nde attı. Protez bacaklarıyla hiç kimseden destek almadan doyasıya yürüyen Şeymanur'un mutluluğu gözlerine yansıdı.Şeymanur, "Yürümek benim için özgürlük demekti. Daha önce hiç yürümemiş biri olarak bu uğurda her şeyi göze alabilirdim" dedi.Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,Erzurumlu Şeymanur Tekin, annesi hamileyken uygulanan yanlış iğne tedavisi sonucu iki bacağı da zarar görmüş olarak doğdu. Şeymanur, doğar doğmaz bir çok ameliyat geçirdi, fakat bu ameliyatlar bacakların düzeltilmesi için sonuç vermedi. 15 yaşında diz üstünden bacakları kesilen Şeymanur'a protez bacaklar takıldı. Şeymanur kendisine uyum sağlamayan bu protezlerle evde dahi yürümekte zorlandı.SESİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU22 yaşındaki Şeymanur Tekin geçen yıl sosyal medya hesabından "Annem hamileyken doktor tarafından kullandırılan iğneler yüzünden bacaklarım zarar görüş şekilde doğdum. 15 yaşıma kadar dizlerime basarak yürüdüm. Benim için hayat oldukça zor ve kısıtlı olmasına rağmen, tekerlekli sandalyemde oturup izlediklerimden ibaret saymadım hiç bir şeyi. Bacaklarım düzeltilebilir umuduyla gittiğim bir doktor, bacaklarımın kesilerek protez kullanmamı uygun gördü. Protez nedir, nasıldır hiç bilmezken çok büyük bir umutla sarıldım son şansıma, ama hiç bir şey hayal ettiğim gibi olmadı. Ailemin maddi durumu, bana devletin ödediği kullanışsız protezlerden almaya yetti. Yıllardır aynı protezi kullanıyorum ve evin içinde bile zor yürüyorum. İhtiyacım olan tek şey maddi manevi destek, bunun için valilik onaylı bir hesap açtırdım. Lütfen bana yardım eder misiniz" diyerek bir video paylaştı.AHBAP PLATFORMU DEVREYE GİRDİPaylaşımı gören Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP platformu Erzurum üyeleri durumu Haluk Levent'e bildirdi. Daha sonra Haluk Levent'in olayı yine sosyal medya üzerinden duyurmasıyla valilik onayıyla çılan Şeymanur Tekin'in hesabına binlerce kişi yardımda bulundu. Yeterli para toplanınca da Şeymanur yeni protezler için Erzurum'dan İstanbul 'a geldi. Buradaki testler sonucu kendisi için özel olarak hazırlanan, diz eklemi mikro işlemcili protez bacakları kullanmaya başlayan Şeymanur yaklaşık bir aylık rehabilitasyon süreci geçirdi.SOKAKTAKİ İLK ADIMLARINI TAKSİM'DE ATTIKendisine uyum sağlayan protez bacakları ile ilk kez sokağa çıkan Şeymanur Tekin, Taksim'e geldi. İlk olarak baston yardımıyla yürüyen Şeymanur bir kaç dakika sonra bastonu bırakarak Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde hiç kimseden yardım almadan tek başına yürümeye başladı. Şeymanur'un 22 yıldır hayal ettiği yürüme arzusu böylece son buldu."YÜRÜMEK BENİM İÇİN ÖZGÜRLÜK DEMEKTİ" Atatürk Üniversitesi Muhasebe bölümünü, bölüm birincisi olarak bitiren Şeymanur Tekin, "15 yaşımda gittiğim bir doktorun benim tek şansımın protez bacak olduğunu söylemesiyle hayatımda bir dönüm noktası oldu. Protez nedir, nasıldır hiç bilmezken yürüyebilecek olmanın heyecanıyla çok büyük umutlar besledim. Protez bacak kullanabilmek için bacaklarımın işe yaramayan kısımlarının kesilmesi gerekiyordu. Bacaklarımın kesilecek olması bile benim gözümde basitleşiyordu, çünkü benim yürümeye olan tutkum bambaşkaydı" dedi. "Yürümek benim için özgürlük demekti. Daha önce hiç yürümemiş biri olarak bu uğurda her şeyi göze alabilirdim" diyen Şeymanur Tekin, "Ameliyat oldum, bacaklarım alındı daha sonra protez kullanmaya başladım, protezle çok uyum sağlayamadım yine yürüyemedim. Hayalini kurduğum her şey elimde kalmıştı, ne yapacağımı bilemez bir halde her şey hayal kırıklığı olmuştu. Daha sonra sosyal medyada sesimi duyurmaya çalıştım, sesimi AHBAP duydu. Haluk ağabey'in desteğiyle, AHBAP platformunun desteğiyle sesimi duyurdum bana her zaman destek oldular. Benim yürümem için uygun olan protezi almam konusunda yardımlarını esirgemediler Haluk ağabey ve onun takipçileri sosyal medyanın sayesinde, Türkiye 'nin sayesinde, bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Ben şu an protezlerime kavuştum, çok mutluyum" diye konuştu."AYAKLARIM YOKTU AMA UMUTLARIM VARDI,HEP MÜCADELE ETTİM"Tekin, "Benim için hayat biraz daha zordu ama ben hayatın zorluklarına boyun eğip bir köşede kalmamak için hep mücadele ettim. İleriye doğru yürümek için ayaklarım yoktu ama benim umutlarım vardı, ben umutlarıma tutundum, umutlarımla geleceğe dair hep hayaller kurdum, hiç bir zaman vazgeçmedim. Bu sürece gelebilmek için de çok çabaladım, çok mücadele ettim. Şu an hayallerimi yaşıyorum çok mutluyum ahbaplara ve bana destek olan herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu."Bir güneş doğdu, bundan sonra güneşli günlere doğru yürümek istiyorum" diyen Şeymanur Tekin, "İlk defa yürüyorum çok heyecanlıyım daha da iyi olacak. Benimle aynı durumu paylaşan insanlara, hayata kaldığınız yerden devam edin diyorum. Benim bu zamana kadar en büyük hayalim yürümekti herkes gibi özgürce yürüyebilmek, bir günümü tek başıma özgürce geçirebilmek, bunlar belki kulağa çok basit şeyler gibi geliyor ama ben çocukken yaşıtlarımın bacaklarının ve ayaklarının hareketini izleyip neden ben farklıyım diye sorgulamış bir insanım. Bu zamana kadar ertelediğim, hayal edipte cesaret edemediğim şeyleri tek tek yaşamak istiyorum. Bu zamana kadar hep yürüyemediğim için, benim için hayat daha farklıydı tekerlekli sandalyede insanları izlemekle yetiniyordum ama şimdi yaşamak istiyorum. Üniversite okumak istiyorum, psikoloji okumak istiyorum" diye konuştu."KIZIM HEP YERDEYDİ"Anne Meryem Tekin "Şeymanur her zaman hayata tutundu. Bundan sonra da daha iyi ve daha mutlu, istediği hedefe ulaştı, inşallah daha iyi olacak tedavisi davam ediyor. Çok mutlu olduk ayakta durduğu için çok duygulandık. Kızım hep yerdeydi, şu an benimle beraber ayakta, onun için çok zaman harcadık ama değdi tabii'ki. Her zaman arkasındayız" diyerek duygularını dile getirdi.MİKRO İŞLEMCİLİ DİZ EKLEMİ KULLANILDIŞeymanur'un bir aylık rehabilitasyon sürecinde sürekli yanında olan Proklinik ortez, protez uzmanı Önder Kızıltaş "Yaklaşık iki ay önce Ahbap Platformu bize ulaştı. Biz Erzurum'a giderek Şeymanur'u evinde ziyaret ettik, ilk ölçülerini orada aldık ve ilk değerlendirmeyi yaptık protezle ilgili bilgilendirdik onun doğrultusunda kendisini İstanbul'a davet ettik özel bir soket sistemi ve diz eklemiyle beraber daha rahat yürüyor, daha da iyi olacak sürecimiz devam ediyor. İlk defa kaslarını hissediyor. Kullandığımız soket sistemi Türkiye'de çok nadir kullanılan bir soket sistemi, diz eklemi de mikro işlemcili bir diz eklemi ve karbon ayaklı bir sistem uygulandı" şeklinde konuştu.SÜREÇ DEVAM EDİYORAhbap İstanbul Başkanı Ayşegül Erkaya "Şeymanur sosyal medya hesaplarından paylaşımları yaptığında Ahbap Erzurum'un dikkatini çekti. Şeymanur'un umudu, hayalleri sosyal medyada arkadaşlara ulaştırması aracılıyla Ahbap Erzurum iletişime geçti Şeymanur ile sonrasında ahbaplar olarak ziyaret ettiler, durumunu anladılar. Genel başkanımız Haluk Levent'e yönlendirmesini yaptılar ve Haluk Levent sosyal medyada durumu paylaştı. Valilikten konuyla ilgili onay alındı. Sonrasında Şeymanur İstanbul'a geldi. Burada tedavileri başladı ve süreç devam ediyor" diye konuştu.Ahbap İstanbul üyesi Tuğba Serbest "Şeymanur'un bir aylık rehabilitasyon süresi bittikten sonra bu gün ilk defa ve biz yine her zaman olduğu gibi bu gün de onun yanında olmak istedik. Bu süreçten sonra da hep onun yanında olacağız. diyerek mutluluğunu paylaştı.Görüntü dökümü-------------------Şeymanur'un geçen yıl sosyal medya hesabından paylaştığı video görüntüsü-Şeymanur'un protez bacakları ve baston ile Taksim'de yürümesi-Şeymanur'un kimseden destek almadan tek başına Taksim Meydanı'nda yürümesi-Şeymanur ile röportaj-Anne Meryem Tekin ile röportaj-Ortez, protez uzmanı Önder Kızıltaş ile röportaj-Ahbap İstanbul Başkanı Ayşegül Erkaya ile röportaj-Ahbap İstanbul üyesi Tuğba Serbest-Genel ve detay görüntüler