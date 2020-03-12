İstanbul Seyrantepe'de silahlı saldırı dehşeti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Seyrantepe'de silahlı saldırı dehşeti - Son Dakika

İstanbul Seyrantepe'de silahlı saldırı dehşeti

7 saat önce

Seyrantepe'de bir berber dükkanına giren saldırgan, "namus meselesi" diyerek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu.

İstanbul Seyrantepe'de silahlı saldırı dehşeti, System.String[]

Seyrantepe'de bir berber dükkanına giren saldırgan, "namus meselesi" diyerek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu. O anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayan saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olay, saat 11.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Cihangir Sokak üzerindeki berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre bilgiye göre Mehmet Ş. isimli şahıs, namus meselesi yüzünden arkadaşı Selahattin Ü. ile bir süre önce tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ş. öğle saatlerinde çuvalın içerisine gizlediği pompalı tüfek ile Selahattin Ü'nün bulunduğu berber dükkanına girdi.


Saldırıyı canlı yayınladı


Burada tehditler savuran şahıs, tıraş olan arkadaşına tüfeği doğrultarak ateş açtı. Olay sonucu kanlar içerisinde kalan Selahattin Ü. yaralanırken, saldırgan ise kapının önüne çıkarak vatandaşların yardım etmesini engelledi. Saldırgan dehşet anlarını cep telefonuyla canlı olarak sosyal medya hesabından yayınladı.


Saldırgan kısa sürede yakalandı


Olayın ardından Mehmet Ş. kısa süre sonra Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı Selahattin Ü. ise ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine güvenlik şeridi çekilirken, polis ekipleri ise içeride bir süre inceleme yaptı. Yaralının yakınları ise berber dükkanı önünde toplandı.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kağıthane, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:08 Kaynak: İHA
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