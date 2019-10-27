İstanbul sezaryen bebeklerin bağırsak sağlığını tehdit ediyor

Sezaryen bebeklerin bağırsak sağlığını tehdit ediyor

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- Sezaryenle dünyaya gelen bebeğin doğum esnasında annenin mikroorganizmalarıyla karşılaşmadığını söyleyen Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici, bu durumun pek çok sağlık sorunu beraberinde getirdiğini belirtti. Dinleyici, 'Sezaryenle doğan bebeklerde, normal yolla doğan bebeklere göre daha çok mide ve bağırsak hastalıkları görülüyor. Bunların önlenmesi için sezaryenle doğumu azaltmalıyız' dedi.

Vücudun ikinci beyni olarak anılan bağırsakların, sağlıklı olmasının tüm vücut sağlığını olumlu yönde etkilediği tıp çevrelerinde kabul görüyor. Başta bağırsaklar olmak üzere tüm organlarda yaşayan bakteriler ve virüsler ise mikrobiyotayı oluşturuyor. Bu kapsamda düzenlenen 'Mikrofon' adlı toplantıda mikrobiyota her yönüyle konuşuldu. Biocodex sponsorluğunda gerçekleştirilen toplantıya katılan çocuk enfeksiyon, kadın doğum, gastroentereloji, acil, yeni doğan, diyetisyen, çocuk gastroenteroloji, nöroloji alanlarından uzmanlar, kendi alanlarında mikrobiyotayı değerlendirip ilişkili olabilecek hastalıkları işaret ederek, sağlıklı mikrobiyota için ipuçları verdi.

BEBEK BİRÇOK HASTALIĞA HAZIR ŞEKİLDE DOĞUYOR

Toplantı öncesi DHA'ya özel açıklamalarda bulunan Pediatrik Probiyotik, Prebiyotik ve Mikrobiyota Derneği Başkanı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici, mikrobiyota sağlığının anne karnında başladığını belirterek sezaryenle doğuma dikkat çekti:

'Türkiye'deki rakamlara baktığımızda neredeyse her iki doğumdan birinin sezaryen olduğunu görüyoruz. Bebek normal yolla doğduğu zaman annesinin mikrobiyotası ile tanışıyor. Bebeğin mikrobiyotası yaşamı boyunca sağlıklı oluyor. Ne yazık ki bebek sezaryenle doğduğunda bu karşılaşma sağlanamıyor. Bebeğin farklı bir mikrobiyotası oluyor. Buna diğer risk faktörleri eklendiğinde yani bebek anne sütü almadığında, sık antibiyotik kullandığında, çevresel kirliliğe maruz kaldığında ve kent yaşamında ileri dönemde birçok hastalık görülüyor. Mikrobiyotanın zarar görmesiyle çocukta ilerleyen dönemlerde alerjik hastalıklar, obezite, astım görülüyor. O yüzden sezaryen sadece kadın doğum hekiminin öngördüğü ölçüde yapılmalı.'

MİDE VE BAĞIRSAK SORUNLARINDAN ALERJİYE

Sezaryenle doğan bebeklerin normal yollarla doğan bebeklere oranla daha çok mide ve bağırsak hastalığı yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici, 'Gastrointestinal dediğimiz mide ve bağırsak hastalıkları daha sık görünüyor. Sonrasında solunum yolu, gıda ve cilt alerjileri görülüyor' dedi.

'ANNE SÜTÜ DE ETKİLİ BİR KALKAN'

Sezaryenle doğan bir bebeğin anne sütüyle de birçok hastalığın üstesinden geleceğini ifade eden Prof. Dr. Dinleyici, anne adaylarına ve annelere şu tavsiyelerde bulundu:

'Anne sütü ile birçok problemi ortadan kaldırma şansımız oluyor. Eğer bunu yapamıyorsak bebeğe dışardan bazı takviyelerde bulunabiliriz. Bunlar probiyotik takviyeleri şeklinde olabiliyor. Bebekte hastalık geliştiği durumda da bunların tedavisi şeklinde oluyor. Sezaryen ile doğum yapma ihtimali olan annelerin gebelikten itibaren mikrobiyotalarını korumaları gerekiyor. Gebe kaldığı günkü kilosu çok önemli. Gebelikte aldığı kilo da önemli diyorduk ancak gebe kaldığı günkü kilosu çok daha önemli. Gebelikte fazla kilo almanın azaltılması annenin dengeli beslenmesinin bebeğe yeterli olacağı unutulmamalı. Bu bebeğin mikrobiyotasına büyük katkı sağlayacaktır.'

'ANTİBİYOTİK YARARLI MİKROORGANİZMALARI YOK EDİYOR'

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara ise antibiyotik kullanımına dikkat çekti. Prof. Dr. Ateş Kara, 'Mikroorganizma zenginliğimiz fazlaysa savunma sistemimiz neyle karşılaştığını çok daha iyi biliyor ve ona çok daha iyi cevap veriyor. Bebeklik döneminde antibiyotik kullanmamız mikrobiyota dengemizi değiştiriyor. Stres içerikli mikroorganizmaların ortaya çıkmasına neden olurken, faydalı mikroorganizmaları ortadan kaldırıyor. Bu çocuklar ergenlik döneminde daha şişman oluyor, alerji riski de daha yüksek oluyor. Günümüzün popüler hastalıkları da bu çocuklarda daha fazla. Hatta mikrobiyota zenginliğimiz az ise depresyona girmemiz daha kolay. Alzheimer gelişimi daha yüksek. Antibiyotiği verdiğimiz anda hastalık yapan mikroorganizmaları ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda bizim için faydalı olan, beraber yaşadığımız mikroorganizmaları da yok ediyor. Bizim için faydalı olan mikroorganizmaları öldürüyoruz. Bunun yanında ölenlerin arkadaşlarının kullandığı ürünler değiştiği için onların ortaya çıkarttıkları ürünleri değiştiriyoruz. Bu erken dönemde yaşandı ise bizim bağışıklık sistemimizi etkiliyor' değerlendirmesinde bulundu.