Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- SICAKTAN BUNALAN ÇOCUKLARA HORTUMLU DESTEK
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İSTANBUL- SICAKTAN BUNALAN ÇOCUKLARA HORTUMLU DESTEK

31 dakika önce

Serap ILGIN - İstanbul DHA - BAĞCILAR'da sıcaktan bunalan çocukları parkta sulama yapan belediye işçisi su sıkarak serinletti.

Serap ILGIN - İstanbul DHA - BAĞCILAR'da sıcaktan bunalan çocukları parkta sulama yapan belediye işçisi su sıkarak serinletti.
Bağcılar Caddesi'nde dün akşam sıcaktan bunalan çocuklar parka akın etti. Yarı çıplak çocukları parkta sulama yapan belediye işçisi su sıkarak serinletti. Çocuklar, hortumla sıkılan suyun altında eğlenceli anlar yaşadı.
İSTANBUL- SICAKTAN BUNALAN ÇOCUKLARA HORTUMLU DESTEK
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:12 Kaynak: DHA
İşçi, Bağcılar, İstanbul, Güncel
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