İSTANBUL- SICAKTAN BUNALAN ÇOCUKLARA HORTUMLU DESTEK
50 dakika önce
Serap ILGIN - İstanbul DHA - BAĞCILAR'da sıcaktan bunalan çocukları parkta sulama yapan belediye işçisi su sıkarak serinletti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:26 Kaynak: DHA
Serap ILGIN - İstanbul DHA - BAĞCILAR'da sıcaktan bunalan çocukları parkta sulama yapan belediye işçisi su sıkarak serinletti.
Bağcılar Caddesi'nde dün akşam sıcaktan bunalan çocuklar parka akın etti. Yarı çıplak çocukları parkta sulama yapan belediye işçisi su sıkarak serinletti. Çocuklar, hortumla sıkılan suyun altında eğlenceli anlar yaşadı.
İmamoğlu: Atama yetkisi için kanuni haklarımızı arayacağız
Ekrem İmamoğlu'nun belediyede tek tek görüşeceği isimler belli oldu
49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu
Sunucu Metin Uca'nın cinsel içerikli film yıldızını kullanarak yaptığı paylaşıma tepki yağdı