- İstanbul şiddetli dolu yağışına teslim oldu, araçlar tünellerde bekledi - Son Dakika

- İstanbul şiddetli dolu yağışına teslim oldu, araçlar tünellerde bekledi
- İstanbul şiddetli dolu yağışına teslim oldu, araçlar tünellerde bekledi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da boğaz çevresinde bulunan ilçelerinde şiddetli yağmurun yanısıra dolu yağışı da etkili oluyor.
- İstanbul şiddetli dolu yağışına teslim oldu, araçlar tünellerde bekledi
İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da boğaz çevresinde bulunan ilçelerinde şiddetli yağmurun yanısıra dolu yağışı da etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün İstanbul'u bugün etkili olacak olan şiddetli ve gök gürültülü yağmur konusunda uyarmıştı. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmurun yanısıra dolu yağışı da etkili olmaya başladı. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde ise vatandaşlar araçlarına sığındı. Trafikte ise zaman zaman durma noktasına geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:21 Kaynak: İHA
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