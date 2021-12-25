İstanbul Şiir Festivali En Güzel Şiirlerle Veda Etti - Son Dakika
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İstanbul Şiir Festivali En Güzel Şiirlerle Veda Etti

25.12.2021 23:23

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi İstanbulluları ve şiir sevdalılarını buluşturan "XIII. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali" (20-25) Beykoz'da, Filistin'den Gürcistan'a, Irak'tan Azerbaycan'a usta ve genç şairlerin ağırlandığı, şiir ve müzik dolu bir etkinlikle sona erdi.

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

İstanbulluları ve şiir sevdalılarını buluşturan "XIII. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali" (20-25) Beykoz'da, Filistin'den Gürcistan'a, Irak'tan Azerbaycan'a usta ve genç şairlerin ağırlandığı, şiir ve müzik dolu bir etkinlikle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Şiir Derneği işbirliğiyle gerçekleşen "XIII. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali"ne bu yıl 13 yerli, 7 yabancı olmak üzere 20 şair, 4 genç yazar, 6 genç müzisyen, besteci ve 2 orkestra katıldı.

Ustaların yeni eserlerini, genç şairlerin kendilerini tanıtma fırsatı bulduğu festival, akademisyenlerin iştirakiyle şehrin kültür noktalarında "Mekandan İlhama: İstanbul" mottosuyla yapılan söyleşiler, konserler, şiir dinletileri ve şiir okulu atölyeleriyle ilgi gördü.

Türk kültür hayatında ilk defa "Şiir ve Tarih Sempozyumu"nun düzenlendiği festival kapsamında göçmen çocukların kendi coğrafyalarından şairlerle bir araya geldiği etkinlikler de yapıldı.

Boğaz'da En Güzel Şiirler Okundu

Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen kapanış töreninde konuk şairler, yüz yıllar boyu şairlere ilham veren ilçenin tarih ve sanat dolu atmosferinde edebiyat ve şiir dostlarıyla  buluştu.

Beykoz Vakfı'nda yapılan kapanış törenine, Şiir Derneği Başkanı Adnan Özer, festivale katkı sunan kurum temsilcileri, şairler, müzisyenler ve sanatseverler katıldı.

Şiir Derneği Başkanı: "Şiirle Kurduğumuz Bağ Sürecek"

Törende festivali değerlendiren bir konuşma yapan Şiir Derneği Başkanı Adnan Özer:  "İstanbul Boğaz'ı içinden geçmek için iyi bir yer, ayrılmak için iyi bir yer değil. Bu sene festivale edebiyat ve müzik boyutu kattık, şiiri okuluyla şiir teorisini konuştuk. Türk kültür hayatında ilk defa şiir ve tarih konulu sempozyumu düzenledik. Bunlarla mutlu olduk. Ayrılmayacağız aslında, bu bir veda değil, şiirlerle kurduğumuz bağ sürecek. Bu vesileyle festivale katkı sunan Beykoz'a, şair ve müzisyenlere teşekkür ediyorum" dedi.

İlçenin kültür sanata hayatına zenginlik katan programda, Ali Al-Shalah, Eka Kevanashvili, Najwan Darwish, Erol Tufan, Güven Adıgüzel, Ferit Hüseyin, Raşit Ulaş, Cengizhan Orakçı, Selahattin Yolgiden ve Şerafettin Kaya en güzel şiirlerini okudu.

Kapanış töreni kapsamında klasik kemençe sanatçısı Sercan Halili, Hotel İstanbul Allbümü'nden eserlerle festival mottosuna vurgu yapan bir konser verdi

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum İstanbul Şiir Festivali En Güzel Şiirlerle Veda Etti - Son Dakika


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