İSTANBUL -ŞİLE'DE AÇIKLARINDA KARGO GEMİSİ SÜRÜKLENDİ - Son Dakika

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İSTANBUL -ŞİLE'DE AÇIKLARINDA KARGO GEMİSİ SÜRÜKLENDİ
6 saat önce
İstanbul DHAŞile açıklarında sürüklenen kargo gemisi kurtarıldı.
İstanbul DHA
Şile açıklarında sürüklenen kargo gemisi kurtarıldı.
Amal Neptune adlı Tanzanya
bandıralı kargo gemisi, dün şiddetli fırtına nedeniyle Ağva
açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Şaft arızası yapan gemi, kıyıya 5 mil mesafe kala demir attı. 105 metre boyundaki geminin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gitti. Nene Hatun
acil müdahale gemisi ve Kurtarma 8 ve Mehmetçik römorkörleri gemiye müdahale etti. Sürüklenen gemi Kıyı Emniyeti ekiplerinin eşliğinde Tuzla
demir sahasına çekildi.
Görüntü Dökümü:
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-Gemiye müdahale
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:54 Kaynak: DHA
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