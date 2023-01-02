Şile'de bu manzarayı görenler şaştı kaldı! Sokak ortasında çırılçıplak gezen şahsı vatandaşlar uyardı

Akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen bir adam çıplak bir şekilde otobanda koştu. Seyir halindeki bir araç sürücüsü tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri çeken araç sürücüsünün "Kardeş, kalçan gözüküyor la!" demesi dikkat çekti.

VİDEONUN DEVAMINDA NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Akan trafiğe rağmen araçların arasından tehlikeli bir şekilde yürüyen şahısın akıbeti hakkında ise herhangi bir bilgi edinilemedi.