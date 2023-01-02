Şile'de bu manzarayı görenler şaştı kaldı! Sokak ortasında çırılçıplak gezen şahsı vatandaşlar uyardı - Son Dakika
Üye Girişi

Şile'de bu manzarayı görenler şaştı kaldı! Sokak ortasında çırılçıplak gezen şahsı vatandaşlar uyardı

02.01.2023 15:21

İstanbul Şile'de sokakta çıplak şekilde gezen bir şahıs, görenlerde büyük şaşkınlık yarattı. Çıplak şahsın yanından geçen bir vatandaş, o anlara kayda alarak, "Kardeş, kalçan gözüküyor la!" demesi dikkat çekti.

Akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen bir adam çıplak bir şekilde otobanda koştu. Seyir halindeki bir araç sürücüsü tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri çeken araç sürücüsünün "Kardeş, kalçan gözüküyor la!" demesi dikkat çekti.

VİDEONUN DEVAMINDA NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Akan trafiğe rağmen araçların arasından tehlikeli bir şekilde yürüyen şahısın akıbeti hakkında ise herhangi bir bilgi edinilemedi.

YORUMLAR
500
Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 'Geleneksel Atlı Sporlar Festivali' düzenlenecek Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 'Geleneksel Atlı Sporlar Festivali' düzenlenecek AYASOFYA CAMİİ'Nİ 2022'DE 13 MİLYON 635 BİN 229 ZİYARET ETTİ AYASOFYA CAMİİ'Nİ 2022'DE 13 MİLYON 635 BİN 229 ZİYARET ETTİ

İstanbul, Şile, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Şile'de bu manzarayı görenler şaştı kaldı! Sokak ortasında çırılçıplak gezen şahsı vatandaşlar uyardı - Son Dakika


Son Dakika
16:54 Fenerbahçe'de üç başarılı futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi
16:33 Yürek yakan olay! Babalarının cesediyle karşılaşan oğullarının feryadı kahretti
16:36 Galatasaray'ın yıldızı Icardi'yi sinirlendirecek itiraf! Wanda Nara'nın babası konuştu
16:33 Savaşın şiddetini kızıştıracak saldırı! Rusya "63 askerimiz öldü" dedi, Ukrayna'nın açıkladığı rakam çok farklı
16:31 Seren Serengil, Kadir Doğulu tarafından aldatıldığını ileri sürdüğü Neslihan Atagül'ün paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti
16:26 Müzik yayını yapan iş yerleri hakkında yeni düzenleme getirildi
16:20 MHP'den istifa eden il başkanından Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili dikkat çeken sözler
16:05 Yakınları itiraf etti! Babasını başka bir kadınla ilişki yaşadığı için öldürmüş
15:55 Yılbaşını kutlama bahanesiyle Çiğli Belediye binasına girmek isteyen şüphelinin üzerinden satır, bıçak, çekiç ve şiş çıktı
15:49 Konya'da ders çalışırken kalp krizi geçiren genç yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2023 17:31:27. #1.12#
SON DAKİKA: Şile'de bu manzarayı görenler şaştı kaldı! Sokak ortasında çırılçıplak gezen şahsı vatandaşlar uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement