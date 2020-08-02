İSTANBUL-ŞİLE'DE CANKURTARANLARIN KULESİNİ SÖKÜP DENİZE TAŞIDILAR - Son Dakika

İSTANBUL-ŞİLE'DE CANKURTARANLARIN KULESİNİ SÖKÜP DENİZE TAŞIDILAR

ŞİLE, Ayazma Plajı'nda cankurtaran ekiplerinin gözetleme kulesini yerinden söküp denize taşıyan bir grup yabancı uyruklu genç kulenin üzerinden denize atlamak için birbirleriyle yarıştı.

ŞİLE, Ayazma Plajı'nda cankurtaran ekiplerinin gözetleme kulesini yerinden söküp denize taşıyan bir grup yabancı uyruklu genç kulenin üzerinden denize atlamak için birbirleriyle yarıştı.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Şile sahillerinde yoğunluk devam ediyor. İstanbul'da kalanların yoğun ilgi gösterdiği ilçede plajlar doldu taştı. Sabah saatlerinde bile yoğunluğun görüldüğü Ayazma Plajı'nda Kumbaba bölgesine yakın bir noktada Cankurtaran ekiplerinin gözetleme kulesini yerinden söküp denize taşıyan bir grup yabancı uyruklu genç kulenin üzerinden denize atlamak için birbirleriyle yarıştı.

İSTANBUL-ŞİLE'DE CANKURTARANLARIN KULESİNİ SÖKÜP DENİZE TAŞIDILAR

Kurban Bayramı, Cankurtaran, İstanbul, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 03:16

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞİLE'DE CANKURTARANLARIN KULESİNİ SÖKÜP DENİZE TAŞIDILAR - Son Dakika
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