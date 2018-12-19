İstanbul - Şile'de Gemi Mürettebatı Kurtarılıyor (Aktüel Görüntü 2)
3 saat önce
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gülseli KENARLI - Güven USTA - Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHAŞile'de kıyıya oturan kargo gemisinde mahsur kalan geminin mürettebatı kurtarılıyor.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gülseli KENARLI - Güven USTA - Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA Şile
'de kıyıya oturan kargo gemisinde mahsur kalan geminin mürettebatı kurtarılıyor.
Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya oturan Komor Adaları bandralı kargo gemisinde mahsur kalan 16 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler kıyıdan uzatılan iple mürettebatı tek tek kıyıya çıkarıyor. Gemideki gerilen iple kıyıya çekilen mürettebattan bir kişinin elinde bavul olduğu görüldü
Görüntü Dökümü:
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-Güvertede bekleyen mürettebat
-Kıyıya iple çekilen mürettebat
-Bavulla kurtarılan mürettebat
-Kurtarılan mürettebatın ambulanslara konulması
-Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:29 Kaynak: DHA
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