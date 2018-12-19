İstanbul Şile'de Gemi Mürettebatı Kurtarılıyor

İstanbul ŞİLE'DE GEMİ MÜRETTEBATI KURTARILIYOR (aktüel görüntü 7)MÜRETTEBATTAN BİR KİŞİ BAVULUNU BIRAKMADIHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gülseli KENARLI - Güven USTA - Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHAŞile'de şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisindeki 16 mürettebı kurtarma çalışması sürüyor.

İstanbul ŞİLE'DE GEMİ MÜRETTEBATI KURTARILIYOR (aktüel görüntü 7)



MÜRETTEBATTAN BİR KİŞİ BAVULUNU BIRAKMADI



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gülseli KENARLI - Güven USTA - Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA



Şile'de şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisindeki 16 mürettebı kurtarma çalışması sürüyor.



Şile Sahilköy açıklarında sürüklenen Comoros bandıralı Natalia adlı gemi sabah saatlerinde kıyıyı oturdu. Yan yatan gemide bulunan 16 mürettebat dev dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Gemi kaptanının yardım talebinin olmadığı öğrenildi. Ancak batma tehlikesi nedeniyle kurtarma operasyonu başlatıldı. Geminin kıç tarafından sahile bağlanan halat üzerindeki sepetle mürettebatın tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sağlanıyor. Karaya çıkarılan mürettebat, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.



Öte yandan denizde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri hazır bulunurken Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları da tedbir amaçlı kıyıda bekletiliyor.



Bu arada İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şile ilçesi Karaburun mevkiinde, Comoros (Komor Adaları) Bandralı NATALIA isimli kuru yük gemisinin karaya oturduğu anlaşılmıştır. 16 mürettebatı bulunan gemide can kaybı bulunmayıp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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