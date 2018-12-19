İstanbul- Şile'de Gemiden Kurtarılan Mürettebat Bavulunu Bırakmadı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gülseli KENARLI - Güven USTA - Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHAŞile'de kıyıya oturan kargo gemisinde mahsur kalan geminin mürettebatı kurtarılıyor.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gülseli KENARLI - Güven USTA - Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA



Şile'de kıyıya oturan kargo gemisinde mahsur kalan geminin mürettebatı kurtarılıyor.



Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya oturan Komor Adaları bandralı kargo gemisinde mahsur kalan 16 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler kıyıdan uzatılan iple mürettebatı tek tek kıyıya çıkarıyor. Gemideki gerilen iple kıyıya çekilen mürettebattan bir kişinin elinde bavul olduğu görüldü

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