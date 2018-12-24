Son Dakika Haberleri: İstanbul-Şile'de Hayvan Hırsızlarına Adliye Önünde Tepki

İstanbul-Şile'de Hayvan Hırsızlarına Adliye Önünde Tepki

28 dakika önce

İstanbul-ŞİLE'DE HAYVAN HIRSIZLARINA ADLİYE ÖNÜNDE TEPKİ (ek görüntü)Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA)ŞİLE'de büyükbaş hayvanları çaldıkları iddia edilen 7 kişi Şile Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul-ŞİLE'DE HAYVAN HIRSIZLARINA ADLİYE ÖNÜNDE TEPKİ (ek görüntü)

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA)

ŞİLE'de büyükbaş hayvanları çaldıkları iddia edilen 7 kişi Şile Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayvan sahiplerinin, bugün adliyeye sevkedilen şüphelilere saldırısını Jandarma ve polis ekipleri önledi. Şüphelilerin hayvanları vurarak öldürdükleri, etlerini de parçalara ayırarak sattıkları ortaya çıktı.Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bazı hayvan sahipleri "Ormanları sürekli geziyoruz, sürekli nöbetleşe silah ile dolaşıyoruz, korkuyoruz" dediler.

Edinilen bilgiye göre, Esenceli köyü ormanlarında 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin yoğun ve hummalı çalışmaları sonucu gözaltına alındı. Sorgulamaların ardından gözaltına alınan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi. Şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında Şile Adliyesine getirildiler. Adliye önünde mağdur hayvan sahipleri ve vatandaşlar, şüphelilere saldırı girişiminde bulundu. Olaya müdahale eden Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipler, saldırıyı önledi. Şile İlçe Emniyet Müdürü Murat Öztaş "Gereken ceza devletimiz tarafından verilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın lütfen bizlere yakışanı yapalım" dedi.

Mehmet Yağcı "Benim çok sayıda hayvanım gitti, neredeyse 100-150 arası. Ormanları sürekli geziyoruz, sürekli nöbetleşe silah ile dolaşıyoruz, korkuyoruz tekrar bir hayvanımız çalınacak diye" şeklinde konuştu.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şile'de büyükbaş hayvanları çaldıkları iddia edilen 7 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şile Adliyesine getirilen şüpheliler savcılık ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme tarafından H.T., A.T., A.A., B.G. ve S.K. olmak üzere 5 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderilirken 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:31 Kaynak: DHA

DHA, Jandarma, İstanbul, Şile, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda Ahmet Kural Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi

AKOM'dan İstanbul'a Kar Yağışı Uyarısı CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'den Teklif Aldığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 23:59:01. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul-Şile'de Hayvan Hırsızlarına Adliye Önünde Tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]