İSTANBUL- ŞİLE'DE HORTUM
20 dakika önce
Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İstanbul DHAŞile'de sabah saatlerinde hortum çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:14 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İstanbul
DHA Şile
'de sabah saatlerinde hortum çıktı.
Şile Karacaköy
açıklarında denizde hortum oluştu. Hortum denizde bir süre ilerledi. Sahildekiler tarafından görüntülenen hortum kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.
Bu arada Beykoz
civarında kuvvetli yağmur etkili oldu. Yağmur bazı yollarda su birikmesine neden oldu.
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