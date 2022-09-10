Şile'de İSKİ'nin kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı - Son Dakika
Üye Girişi

Şile'de İSKİ'nin kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı

10.09.2022 11:10
Şile'de İSKİ'nin kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı

İstanbul Şile'de İSKİ'nin kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı.

İstanbul Şile'de İSKİ'nin kazı çalışması sırasında doğal gaz boru su patladı.

İSKİ ekiplerinin Çavuş Mahallesi Aslan Sokak'taki atık su kazı çalışması esnasında iş makinesi doğal gaz servis borusunu patlattı.

Patlamanın etkisiyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, İGDAŞ ekipleri doğal gazı kesti.

Gazın kesilmesiyle itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

YORUMLAR
500
İSTANBUL ? TÜRKİYE'YE PASAPORTUYLA GİRİŞ YAPAN PKK ŞÜPHELİSİ İSTANBUL'DA YAKALANDI İSTANBUL ? TÜRKİYE'YE PASAPORTUYLA GİRİŞ YAPAN PKK ŞÜPHELİSİ İSTANBUL'DA YAKALANDI Türkiye'ye pasaportuyla giriş yapan PKK şüphelisi İstanbul'da yakalandı Türkiye'ye pasaportuyla giriş yapan PKK şüphelisi İstanbul'da yakalandı
Kaynak: AA

İstanbul, Şile, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şile'de İSKİ'nin kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:28 İsrail basınından bomba iddia: Türkiye'deki 160 bin sığınmacı, konvoy oluşturarak Avrupa'ya geçecek
10:14 Oyuncu Berrak Tüzünataç, Sinan Çetin'in oğlu için Rafael Çetin'in kısa filmi için çıplak poz verdi
10:10 Kılıçdaroğlu, "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Gürsel Tekin hakkında konuştu: Yetkisi olmayan konuda konuşmuş, kendi düşüncesi
09:41 Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen olay! Yarışmacı, telefon jokeriyle önce sevdiği kızın babasını arayarak istedi, sonra evlenme teklifi etti
09:26 Zelenski ile bir araya gelen Haluk Bayraktar, Ukrayna'da kurulacak BAYKAR fabrikasının detaylarını görüştü
09:20 Kamu kurumları, emeklilik işlemleriyle ilgili belgeleri HİTAP üzerinden gönderecek
09:22 İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası sonrası yaralıları ziyaret etti: Beni tanıdın değil mi bir tanem?
08:44 Pakistan'ın Sindh eyaletinde hayatı kabusa dönüştüren sel felaketi sonucu okulların yüzde 40'ı yıkıldı
08:19 Tunç Soyer'den Osmanlı sözleri: Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar
05:46 FSM'de "dur" ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Polisleri yaralayıp kaçan trafik magandası ikinci kazada yakayı ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 11:10:32. #1.11#
SON DAKİKA: Şile'de İSKİ'nin kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement