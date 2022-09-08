ŞARKICI Tuğba Altıntop
arkadaşlarıyla gittiği Şile
'de bir köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Altıntop'a dikiş atıldı.
Şarkıcı Tuğba Altıntop dün akşam arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. 1996 yılında Miss Turkey güzeli de seçilen Tuğba Altıntop köpek saldırısında yüzünden yaralandı. Altıntop'un yüzüne dikiş atıldı.
Kaynak: DHA
Tuğba Altıntop, Şile, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ŞİLE'DE KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN ŞARKICI TUĞBA ALTINTOP'UN YÜZÜNE DİKİŞ ATILDI - Son Dakika
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