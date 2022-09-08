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Tuğba Altıntop, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ŞİLE'DE KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN ŞARKICI TUĞBA ALTINTOP'UN YÜZÜNE DİKİŞ ATILDI - Son Dakika

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