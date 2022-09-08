İSTANBUL-ŞİLE'DE KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN ŞARKICI TUĞBA ALTINTOP'UN YÜZÜNE DİKİŞ ATILDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ŞİLE'DE KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN ŞARKICI TUĞBA ALTINTOP'UN YÜZÜNE DİKİŞ ATILDI

08.09.2022 22:51
İSTANBUL-ŞİLE'DE KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN ŞARKICI TUĞBA ALTINTOP'UN YÜZÜNE DİKİŞ ATILDI

ŞARKICI Tuğba Altıntop arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı.

ŞARKICI Tuğba Altıntop arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Altıntop'a dikiş atıldı.

Şarkıcı Tuğba Altıntop dün akşam arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. 1996 yılında Miss Turkey güzeli de seçilen Tuğba Altıntop köpek saldırısında yüzünden yaralandı. Altıntop'un yüzüne dikiş atıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Tuğba Altıntop, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞİLE'DE KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN ŞARKICI TUĞBA ALTINTOP'UN YÜZÜNE DİKİŞ ATILDI - Son Dakika

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