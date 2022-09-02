Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ile İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri yönlendirildi.

İstanbul Şile 'de serinlemek için denize giren 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğerini arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Jandarma, İstanbul, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şile'de denize giren 2 kişiden biri boğuldu - Son Dakika

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