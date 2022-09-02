Şile'de denize giren 2 kişiden biri boğuldu - Son Dakika
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Şile'de denize giren 2 kişiden biri boğuldu

02.09.2022 12:52
Şile'de denize giren 2 kişiden biri boğuldu

İstanbul Şile'de serinlemek için denize giren 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğerini arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Şile'de serinlemek için denize giren 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğerini arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İmrenli Plajı'nda denize giren Beytullah Can Arslan (24) ile Deniz Baran Çiçek (22) bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ile İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Arslan'ı denizden çıkardı. Sağlık ekiplerince Şile Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaybolan Çiçek'i arama çalışmaları devam ediyor.

Sağlık ekipleri de plajda bekletiliyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, İstanbul, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şile'de denize giren 2 kişiden biri boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şile'de denize giren 2 kişiden biri boğuldu - Son Dakika
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