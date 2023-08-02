İstanbul Şile'de tespit edilen top mermileri imha edildi - Son Dakika
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İstanbul Şile'de tespit edilen top mermileri imha edildi

02.08.2023 10:36

İstanbul'un Şile ilçesinde denize giren vatandaşlar tarafından tespit edilen en az 28 adet mühimmat, Sualtı Savunma Komutanlığı (SAS) tarafından imha edildi. SAS timleri bölgede tarama faaliyetlerine devam ediyor.

İstanbul Şile'de geçtiğimiz günlerde tespit edilen en az 28 mühimmat, Sualtı Savunma Komutanlığı (SAS) tarafından imha edildi. O anlar kamera ile de kayıt altına alınırken denize yakın evler boşaltıldı. Patlamanın etkisiyle deniz suları yaklaşık 30 metreye kadar yükseldi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İstanbul'un Şile ilçesi Sofular Mahallesi plajında denize giren vatandaşlar tarafından mühimmat görülmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı ve en az 28 adet mühimmat olduğu tespit edildi.

İstanbul Şile'de Tespit Edilen Mühimmat İmha Edildi

TEK TEK İMHA EDİLDİLER

SAS timleri tarafından bölgede tarama faaliyeti devam ederken, tespit edilen mühimmat, bin 200 metrelik yarı çaplı sahada yerleşim yerlerinde ve plajlarda gerekli emniyet tedbirlerin alınması sonrasında imha edildi.

İstanbul Şile'de Tespit Edilen Mühimmat İmha Edildi
Kaynak: İHA
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