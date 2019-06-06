Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- ŞİLE SAKLIGÖL'DE ÇARDAK ÇÖKTÜ, VATANDAŞLAR GÖLE DÜŞTÜ
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İSTANBUL- ŞİLE SAKLIGÖL'DE ÇARDAK ÇÖKTÜ, VATANDAŞLAR GÖLE DÜŞTÜ

17 dakika önce

ŞİLE SAKLIGÖL'DE ÇARDAK ÇÖKTÜ, VATANDAŞLAR GÖLE DÜŞTÜ (3 cep telefonu görüntüsü)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- ŞİLE SAKLIGÖL'DE ÇARDAK ÇÖKTÜ, VATANDAŞLAR GÖLE DÜŞTÜ (3 cep telefonu görüntüsü)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- ŞİLE SAKLIGÖL'DE ÇARDAK ÇÖKTÜ, VATANDAŞLAR GÖLE DÜŞTÜ
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:16 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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