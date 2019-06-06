Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- ŞİLE SAKLIGÖL'DE ÇARDAK ÇÖKTÜ, VATANDAŞLAR GÖLE DÜŞTÜ
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL- ŞİLE SAKLIGÖL'DE ÇARDAK ÇÖKTÜ, VATANDAŞLAR GÖLE DÜŞTÜ

8 dakika önce

ŞİLE SAKLIGÖL'DE ÇARDAK ÇÖKTÜ, VATANDAŞLAR GÖLE DÜŞTÜ (5 havadan görüntüler)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- ŞİLE SAKLIGÖL'DE ÇARDAK ÇÖKTÜ, VATANDAŞLAR GÖLE DÜŞTÜ (5 havadan görüntüler)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- ŞİLE SAKLIGÖL'DE ÇARDAK ÇÖKTÜ, VATANDAŞLAR GÖLE DÜŞTÜ
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:54 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi İstanbul Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir: İmamoğlu İstanbul'u kazanırsa imansızların putlarını dikecek Yıldırım'ın tokalaşması 1 saat 8 dakika sürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 15:02:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- ŞİLE SAKLIGÖL'DE ÇARDAK ÇÖKTÜ, VATANDAŞLAR GÖLE DÜŞTÜ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]