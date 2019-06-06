İSTANBUL- ŞİLE SAKLIGÖL'DE ÇARDAK ÇÖKTÜ, VATANDAŞLAR GÖLE DÜŞTÜ
8 dakika önce
ŞİLE SAKLIGÖL'DE ÇARDAK ÇÖKTÜ, VATANDAŞLAR GÖLE DÜŞTÜ (5 havadan görüntüler)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:54 Kaynak: DHA
İSTANBUL- ŞİLE SAKLIGÖL'DE ÇARDAK ÇÖKTÜ, VATANDAŞLAR GÖLE DÜŞTÜ (5 havadan görüntüler)
(Tür: İstanbul
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