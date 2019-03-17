İstanbul- Silivri'de 2 Kişi Define Ararken Göçük Altında Kaldı 6
1 saat önce
İstanbul- SİLİVRİ'DE 2 KİŞİ DEFİNE ARARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALDI 6 (havadan görüntü)Haber-Kamera: Eren ERMİŞ - Ersan SAN -/İSTANBUL,(DHA)Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı.
İstanbul- SİLİVRİ'DE 2 KİŞİ DEFİNE ARARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALDI 6 (havadan görüntü)
Haber-Kamera: Eren ERMİŞ - Ersan SAN -/İSTANBUL,(DHA
) Silivri Gümüşyaka
Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı.
Olay yerine itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Olay yerine iş makinesi de getirilirken, ekiplerin 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
istanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Silivri Gümüşyaka Dağlalesi Sokak'ta kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 kişi 12 Mart'ta kazdıkları tünel içine girmiştir. Tünel içine giren kişilerden 2'si karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır" deniydi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:48 Kaynak: DHA
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