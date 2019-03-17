İstanbul- Silivri'de 2 Kişi Define Ararken Göçük Altında Kaldı
1 saat önce
İstanbul- SİLİVRİ'DE 2 KİŞİ DEFİNE ARARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALDI (3 olay yerinden görüntüler)(Tür: İstanbul)
İstanbul- SİLİVRİ'DE 2 KİŞİ DEFİNE ARARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALDI (3 olay yerinden görüntüler)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:22 Kaynak: DHA
Silivri'de 2 Kardeş Define Ararken Göçük Altında Kaldı
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