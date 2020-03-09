İSTANBUL Silivri'de 45 yıllık bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı - Son Dakika
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İSTANBUL Silivri'de 45 yıllık bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı

6 saat önce

Silivri'de 45 yıllık bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldıUğur Samet AVCI / İSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediyesi Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçedeki ağır hasarlı yapıların yıkımına devam ediyor.

Silivri'de 45 yıllık bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı

Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediyesi Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçedeki ağır hasarlı yapıların yıkımına devam ediyor. Bu çerçevede Silivri'deki ağır hasarlı üç binanın yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Silivri Belediyesi 26 Eylül 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından hasar raporu bulunan tehlikeli binaların yıkım işlemine devam ediyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkım kararı alınan Yeni Mahalle ve Gazitepe Mahallesi'ndeki iki binanın yıkılmasının ardından, İnönü Caddesi, Endülüs Sokağı'nda bulunan 5 katlı 45 yıllık binanın yıkım işlemi gerçekleşti.

9 BİNA İÇİN YIKIM SÜRECİ BAŞLADI

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yıkımı yerinde inceleyerek kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yıkım kararı bulunan 9 bina için sürecin başladığını aktaran Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 'Depremden sonra vatandaşlarımızın başvuruları neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, yıkılması gereken binaları belediyemize bildirmiş durumda. Bu kapsamda ilk etapta Silivri'de 9 tane yıkımı gerçekleştirilecek binamız var. Dün itibariyle 2'sini yıktık, bugün de 3'üncü binayı yıkıyoruz. Bu konuda vatandaşların, kamunun ve belediyenin duyarlılığı ile bu binaları artık dönüştürme zamanımızın geldiğini düşünüyorum. Silivri'de insan odaklı bir kentsel dönüşüm planlıyoruz. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle, hem de Çevre Bakanlığımızla bu konuda koordineli bir çalışma planlıyoruz. Şuan Silivri Belediyesi olarak, Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemizi hazırlıyoruz. Silivri'nin tüm imara açık alanlarının zemin etütleri ve jeolojik etütleri yapılıyor. Aynı zamanda da binalarımızın tespitleri yapılıyor. Bunun sonunda da biz Silivrimizde, bu hafta içerisinde meclis üyelerimizle ve teknik adamlarımızla bir toplantı yapacağız. Gündem; deprem, kentsel dönüşüm ve afet yönetimi. Kentsel dönüşüm noktasında da vatandaşlarımızın belediyeye ve kamuya yardımcı olmalarını, bu işi el ele gönül gönüle vererek, rant odaklı değil insan odaklı, karşılıklı fedakarlıklar yaparak başarabiliriz diye düşünüyorum. Herkesin konuştuğu malum deprem olmadan, inşallah biz Silivrimizi depreme dayanıklı binalara dönüştürerek, kentsel dönüşümü tamamlayarak bitiririz' dedi.

Çevresinde bitişik yapılaşmanın da olduğu 45 yıllık binanın yıkım işlemi, Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Gecekondu Denetim ve Uygulama Birimi ekipleri tarafından ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerekli koordinasyonları sağlandıktan sonra, güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirildi.

İSTANBUL Silivri'de 45 yıllık bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı

İstanbul, Silivri, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:30 Kaynak: DHA
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