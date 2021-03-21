İSTANBUL-SİLİVRİ'DE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza saat 20.30 sıralarında Çavuşlu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çavuşlu Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 RY 2962 plakalı, otomobilin sürücüsü U.Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Dakika

MHP'li Yönter'den Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili paylaşım: Genel Başkanımızın çağrısı karşılık buldu

Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi

Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti

Son Dakika! Şentop'tan Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum: Hiç kimse Meclis'i hukuk dışı propagandanın parçası kılamaz

Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı

Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı

Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı

Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü