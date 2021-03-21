İSTANBUL-SİLİVRİ'DE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
21.03.2021 12:04
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı.
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA
Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza saat 20.30 sıralarında Çavuşlu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çavuşlu Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 RY 2962 plakalı, otomobilin sürücüsü U.Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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