SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI

02.03.2022 01:17

Silivri'de boş arazide bulunan baraka alev alev yandı.

Silivri'de boş arazide bulunan baraka alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Yeni Mahalle Taş Sokak'ta bulunan arazideki barakada çıktı. Barakadan alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın çalışmaların ardından söndürülürken, alevlerin sıçraması nedeniyle bazı ağaçlar da zarar gördü. Barakada yangın sırasında kimsenin olmadığı belirtilirken, barakanın kundaklandığı iddiaları üzerine polis soruşturma başlattı.

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- İstanbul

SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI
SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI
SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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