İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BEŞİKTAŞ TARAFTARLARININ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI - Son Dakika

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de polis ekipleri Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından kutlamaların adresi olan Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi ve Uğur Mumcu Meydanı'nda denetimlerini sürdürdü. Otomobil ile şampiyonluk turu atan 4 kişi, denetim noktasında polis ekipleri tarafından çevrildi. Ekipler, 4 kişiye 3 bin 150 TL'den toplam 12 bin 600 TL para cezası kesti.