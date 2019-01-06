Son Dakika Haberleri: İstanbul - Silivri'de Çocuklar Kar Sevincini Kayarak Yaşadılar

İstanbul - Silivri'de Çocuklar Kar Sevincini Kayarak Yaşadılar

57 dakika önce

İstanbul - SİLİVRİ'DE ÇOCUKLAR KAR SEVİNCİNİ KAYARAK YAŞADILARHaber-Kamera Eren ERMİŞ İSTANBUL, (DHA)Silivri Danamandıra'da kar sevinci yaşayan çocuklar, tepelik alanlardan kızak, bidon ve naylon poşetlerle kayarak doyasıya eğlendiler.

İstanbul - SİLİVRİ'DE ÇOCUKLAR KAR SEVİNCİNİ KAYARAK YAŞADILAR

Haber-Kamera Eren ERMİŞ İSTANBUL, (DHA)

Silivri Danamandıra'da kar sevinci yaşayan çocuklar, tepelik alanlardan kızak, bidon ve naylon poşetlerle kayarak doyasıya eğlendiler.

Silivri'nin kuzey bölgelerinde etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Danamandıra'da hava sakinliğini fırsat bilen çocuklar, tepelik alanlarda bidon ve naylon poşetler ile kayarak büyük sevinç yaşadı. Danamandıra Mahalle Stadında ise çocuklar, kardan kale yapıp kartopu oynadı.

Diğer yandan Kağıthane'den kar görmek için Danamandıra'ya geldiğini söyleyen Ömer Pehlivanoğlu, 'İstanbul merkezine kar yağmadığı için biz de Trakya'ya gidelim dedik. Çocuklar durmuyor, kar görmek için sürekli baskı yapıyordu. Biz de arkadaşlarımız aracılığıyla Danamandıra'ya geldik. Şuanda çocuklar kayarak eğleniyorlar diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:56 Kaynak: DHA

Danamandıra, Silivri, İstanbul, Güncel
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